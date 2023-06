Secondo quanto riportato dal noto giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, il Napoli potrebbe lasciar partire Osimhen durante questa sessione di calciomercato. Tutto dipende dall’incontro, previsto nel fine settimana, tra l’agente dell’attaccante e ADL per capire se ci sono margini per il rinnovo in maglia azzurra. Nell’eventualità in cui non si raggiunga un accordo, il PSG proverà a fare un’offerta.

Queste le parole del giornalista: “Il PSG vedrà lasciarsi sfuggire Kilyan Mbappe quest’estate, l’asso francese non ha intenzione di rinnovare con i parigini quindi, per non perderlo a zero, la società transalpina lo cederà sicuramente. Resta da capire chi potrà sostiutirlo. Il primo nome sul taccuino è Victor Osimhen. Le caratteristiche dei due giocatori sono completamente differenti ma i francesi hanno sempre sofferto la mancanza di un vero numero nove.

Gira voce il Napoli abbia fissato il prezzo del nigeriano sui 180 milioni di euro ma, in reltà, la cifra è leggermente più bassa. Con un’offerta sui 140-160 milioni si potrà sicuramente chiudere la trattativa ma sarà rilevante la quota di bonus che, in un affare a cifre così importanti, giocherà un ruolo fondamentale. PSG e Napoli sono in ottimi rapporti e sono già in contatto da diversi mesi per pianificare il futuro di Victor Osimhen. Al momento però, non c’è mai stata un’offerta ufficiale messa sul piatto dal club parigino“.