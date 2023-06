Aronica: “Il Napoli seguirà la strada tracciata da Spalletti. Su Kim…”

Salvatore Aronica, ex Napoli, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live del futuro del Napoli dopo l’addio di Spalletti: “Il Presidente sta lavorando nella direzione giusta. Il Napoli continuerà sulla strada tracciata da Luciano e verrà confermata almeno il 90% della rosa. Verrà scelto a breve il nuovo ds e con lui si cercherà l’allenatore ideale per il 4-3-3, sarà un compito arduo ma c’è grande entusiasmo. Il Napoli è cresciuto molto negli ultimi anni e il prossimo bisognerà ripetersi e non sarà facile.

Sul nuovo allenatore “Italiano e De Zerbi sono i profili più importanti in questo momento. Con il primo ci ho lavorato a Trapani e so quello che può dare. Lo scorso anno c’era grande scetticismo, Kim aveva una clausola troppo bassa, nemmeno la società si aspettava un tale rendimento. In questa stagione è stato il leader della difesa degli azzurri assieme a Di Lorenzo, mi auguro che il Napoli abbia la stessa fortuna e bravura nel trovare il suo sostituto”.