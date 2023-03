Castel di Sangro, il sindaco Caruso: “Vorremmo sorprendere tutti accogliendo i campioni d’Italia”

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal. Dal 2020 la cittadina abruzzese accoglie il Napoli nella seconda parte del ritiro estivo.

“Vorremmo sorprendere tutti questa estate – ha detto Caruso – accogliendo i campioni d’Italia. Eguagliare la città di Napoli sarà impossibile, ma ci dobbiamo preparare al meglio per questo grande evento che manca da oltre 30 anni. Il primo anno mettemmo in esposizione la Coppa Italia, quest’anno ne metteremo in esposizione un’altra e magari arriverà anche la Champions! Dobbiamo allestire la città nel migliore dei modi per celebrare un periodo di festa che potrà durare per tutta l’estate. Tutti dovranno assaporare il sapore della vittoria, sarà il luogo simbolo di questa celebrazione perché in quattro ritiri abbiamo portato a casa una Coppa Italia e ora uno Scudetto e magari qualcosa in più”.