Mandorlini: “Champions? Saranno partite difficili per il Napoli, il Milan se la giocherà”

L’allenatore Andrea Mandorlini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il Napoli è una macchina perfetta, ha vinto un’altra partita contro una squadra difficile contro il Torino. Gli azzurri per le altre sono inarrestabili, hanno raggiunto una consapevolezza importante e bisogna solo capire quando si potrà festeggiare questo scudetto. Champions League? Ogni partita ha la sua storia e sono sicuro che saranno partite difficili per il Napoli, a prescindere dal vantaggio in campionato. Gli azzurri in questo momento sono straripanti, ma il Milan se la giocherà e non sarà facile per la squadra di Spalletti. Dispiace che una delle italiane dovrà uscire. Le formazioni si conoscono bene e lo studio dell’avversario sarà relativo, non c’è più niente da nascondere. Simeone? Merita il premio della convocazione con l’Argentina, ma se lo merita anche la società che ha puntato su di lui”.