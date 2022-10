Simeone: “Vivo per questo, appena ho visto che dovevo giocare mi sono subito caricato”

Giovanni Simeone, dopo la doppietta di stasera che ha contribuito alla vittoria per 3-0 sui Rangers, ha rilasciato alcune dichiarazioni per Mediaset:

“Mi preparo sempre per i minuti che mi concedono in campo, appena ho visto che dovevo giocare mi sono subito caricato ed ero pronto per lasciare tutto. Sono contento perchè abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo dominato. Sono molto contento per il risultato ma soprattutto per come abbiamo giocato. Sognavo di giocare queste partite fin da piccolo, guardavo tutte le partite e tutti i gol. Una volta che sono qua sento qualcosa in più. Papà dice che “quando c’è la Champions sono tutti più belli” ed è vero perchè c’è una magia indescrivibile, vivo il momento!”.