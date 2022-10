Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni del Foglio Sportivo e ha parlato tanto di Raspadori.

Raspadori ha ricevuto il lancio nel grande calcio con lui e il mister neroverde racconta le sue emozioni e sensazioni per questo trasferimento al Napoli:

“La crescita di Giacomo deve rendere orgogliosa tutta la società; un ragazzo cresciuto qui, che ha spiccato il volo e sta facendo valere quanto vale. Speravo che restasse un altro anno con noi, ma è giusto cogliere alcune opportunità. Ora sta avendo quello che merita. Complimenti dopo i goal in Europa? No, sento i miei ragazzi quando hanno bisogno di sostegno, ma Jack è un grande professionista. Vi svelo questo: l’anno scorso, dicembre 2021, Spezia-Sassuolo. Lo lascio in panchina, perdiamo 2-0, lui entra, fa doppietta e ci fa pareggiare”.

Poi, sul ruolo di punta centrale, ha detto la sua:

“Dopo che aveva giocato sempre trequartista, in primavera lo metto prima punta. Mi confronto con lui e mi svela che si trova più a suo agio da punta che da trequartista, eppure non me l’aveva mai detto, anzi, lavorava duro per migliorare ogni giorno. Di giocatori così non ce ne sono tanti”.