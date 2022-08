Taglialatela: “Koulibaly andava ceduto e Kim è adatto a sostituirlo! Su Mertens dico questo”

L’ex portiere del Napoli, Pino Taglialatela, è intervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv per dire la sua sulle due più importanti cessioni degli azzurri in questa sessione di mercato. Queste le sue parole: “Koulibaly andava ceduto! Un giocatore che ha espressamente richiesto di andar via e che, inoltre, era in scadenza di contratto non poteva essere trattenuto. Bisogna anche dire che Kim mi sembra molto affidabile e sono sicuro che il suo acquisto sia stata la scelta giusta per sostituire il senegalese.

Errore invece del Napoli su Mertens, io non lo avrei mai ceduto! Nelle sue condizioni fisiche poteva fare la differenza per altri due campionati e la sua importanza nello spogliatoio sarà difficile da rimpiazzare. Per me, in questo caso, ADL ha sbagliato considerando che, nella stessa sessione di mercato, ha perso anche Insigne“.