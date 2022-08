RAI – Domani il Napoli proverà a chiudere per Simeone! Le cifre dell’offerta!

Svolta per l’attacco del Napoli: vicino Giovanni Simeone. La trattativa per El Cholito è entrata nella fase calda. Ciò che mancava è arrivato: la cessione di Petagna al Monza (clicca qui per saperne di più).

Dopo gli annunci di Nicolò Schira e Alfredo Pedullà, arriva anche la conferma di Ciro Venerato. Il giornalista RAI annuncia: “Domani il Napoli proverà a chiudere per Simeone. L’offerta all’Hellas consisterà in un prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Il club azzurro è contrario all’inserimento dell’obbligo di riscatto se non a determinate condizioni.”