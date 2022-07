Pistocchi a Radio Marte: “Dybala sarebbe un colpo straordinario”

Maurizio Pistocchi è intervenuto a Radio Marte su Paulo Dyala e un suo ipotetico arrivo a Napoli.

L’opinionista sportivo ha parlato dei tanti vantaggi che comporterebbe il suo arrivo in terra partenopea: “L’acquisto di Dybala sarebbe straordinario, diventerebbe il numero 10 perfetto per il Napoli. Non trovo giusto che sia stato ritirato il numero 10, anche se Diego rimane Diego. Il suo acquisto sarebbe fondamentale sia per implementare il marketing con vendite delle maglie dell’argentino sia per gli abbonamenti al Maradona”. In effetti l’acquisto dell’ex Juve comporterebbe un entusiasmo fuori dal normale in quel di Napoli, ma ad oggi ci sono pochi riscontri di reali offerte per la Joya.