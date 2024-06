Marchisio: “Il Napoli ha un vantaggio senza coppe, ma non è tutto così scontato”

Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Milano Football Week. In particolare l’ex calciatore juventino, si è soffermato sul suo ex allenatore Antonio Conte e sul Napoli. Queste le sue parole:

“Il Napoli è vero che non giocherà le coppe, può essere un vantaggio per Conte, ma non è scontato che riuscirà subito a vincere qualcosa. Ci sono delle squadre molto più affermate e più forti per ora. Non è facile riportare subito il Napoli nelle posizioni alte”.