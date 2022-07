Divock Origi, ex giocatore del Liverpool, ha cominciato, come riportato da TuttoMercatoWeb, non nel migliore nei modi l’avventura con il Milan. Infatti, come comunicato dl portale, l’ex giocatore della squadra inglese non ha ancora recuperato da un infortunio, riportato con la maglia della squadra di Klopp, e si aggregherà alla squadra di Pioli tra due settimane.