Caressa: “Vi dico qual è il vero problema del Napoli”

Fabio Caressa, giornalista di Sky, è intervenuto su Youtube e Twitch al programma Kickoff condotto da Pengwin. Il telecronista ha parlato del Napoli ed ha spiegato qual è il problema che blocca il club azzurro.

Ecco quanto detto: “Quello che manca al Napoli è l’ambizione. Spalletti durante la stagione ha dichiarato che la sua squadra stava lottando per lo Scudetto. Io credo che l’abbia fatto perché ha capito che i giocatori mancano di stimoli. Sembra che per la società basti la qualificazione in Champions League, tendendo sempre ad accontentarsi. Spalletti non ancora è riuscito a trasmettere la propria mentalità.”