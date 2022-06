Giaccherini: “Il futuro di Mertens dipende dalle idee del Napoli”

Emanuele Giaccherini, ex Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Dries Mertens durante la sua intervista a Tuttomercatoweb. Queste le sue parole: “Il futuro di Mertens dipenderà dalle idee del Napoli, ossia quanto il club crede che lui possa ancora dare alla causa. La richiesta è una richiesta alta per un calciatore della sua età, ma è vero anche che ha fatto le fortune del Napoli. Io farei di tutto per trovare una soluzione. Dispiacerebbe un addio turbolento, a lui in primis perché ama Napoli e l’ha sempre dichiarato. Sarebbe un peccato se questa storia finisse così. Mi auguro che si possa trovare la soluzione migliore per tutti”.