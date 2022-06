Tutto ruota attorno alla solita storia Kuolibaly. Giuntoli però per sostituire e per colmare il possibile buco deve muoversi d’astuzia e prima di tutti per trovare il giusto erede del senegalese. Ostigard, Saliba e ora Senesi. Proprio il 25enne del Feyenoord è l’obiettivo di tanti club, tra Spagna e Italia. Dalla Penisola iberica c’è forte il Siviglia che con il ds Monchi lo hanno scelto per sostituire Koundè. Dall’Italia ci sono l’Inter, pronta a stravolgere la difesa ed a sacrificare qualche prezzo pregiato, la Roma, sotto l’indicazione di Josè Mourinho, rimasto a bocca aperta dalle qualità tecniche e tattiche del giocatore. Infine il Napoli, forse la più bisognosa tra le due per la situazione difensiva, ma i partenopei dovranno sudare per accaparrarsi Senesi, uno dei giocatori più conteso in questo periodo.