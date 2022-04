Damiani: “Napoli pronto a lottare fino alla fine! Vi dico la mia sulla Serie A”

Il noto agente, Oscar Damiani, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul momento di forma del Napoli e sul campionato italiano. Queste le sue parole: “Il Napoli non è una squadra molto fisica, può contare però su profili molto agili e rapidi. Nelle ultime partite di campionato, quando la fatica inizia a farsi sentire, questa caratteristica può essere l’arma vincente. Spalletti sta svolgendo un lavoro straordinario, è sempre stato un buon allenatore ed adesso può fare il salto di qualità.

Bisogna dire però che questa Serie A è di un livello piuttosto mediocre! Ieri ho visto la partita del Milan ed è proprio l’emblema di ciò che non va in questo campionato. Il Bologna ha fatto una buona partita ma le prime della classe spesso hanno commesso troppi errori nei momenti topici della stagione. La lotta scudetto ha sicuramente guadagnato in spettacolarità ma solo perchè nessuna è in grado di dominare le altre”.