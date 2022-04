Biasin: “Lobotoka è il secondo slovacco a prendersi Napoli! Vi spiego la cura Spalletti”

Il noto giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, è intervenuto ai microfoni di TMW per dire la sua sul momento di forma del Napoli ed in particolare di Stanislav Lobotoka. Queste le sue parole: “Lobotka è arrivato a Napoli in uno dei migliori mercati invernali della storia degli azzurri. Pagato più di 20 milioni di euro dal Celta Vigo, non ha mai dimostrato il suo vero potenziale in campo. L’arrivo di Spalletti ha cambiato completamente le carte in tavola. Lo slovacco adesso è il faro del centrocampo azzurro, ormai quasi indispensabile per il gioco del Napoli.

Mi ricorda la storia di un centrocampista croato, fischiato continuamente dal pubblico fino all’arrivo di un allenatore toscano. E’ la storia di Marcelo Brozovic! Regista indispensabile per l’Inter da quando è arrivato Spalletti, tanto è vero che, poche settimane fa, ha appena firmato il suo rinnovo con i nerazzurri. Sei milioni di euro a stagione per tenerlo a Milano, ennesimo segno che Spalletti, con i centrocampisti, ci sa fare”.