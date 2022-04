Anche Gian Piero Gasperini, dopo Spalletti, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

Rifarebbe le stesse scelte?

“Sì, la gara mi è piaciuta. Non mi sono piaciuti gli episodi: sul rigore loro abbiamo scalato male e Mertens era libero, e poi il secondo nasce da una punizione, quelle sono state le uniche due occasioni che non mi sono piaciute. A un certo punto c’era la speranza di pareggiarla, ma se non fai il 2-2, ci può stare che gli spazi si aprano. Comunque la gara mi è piaciuta”.

Con questa sconfitta ci potranno essere ripercussioni sulla gara di giovedì?

“Partiamo da un’ottima condizione, sarà un’altra partita, è chiaro che sarà una gara difficile, ma siamo fiduciosi”.

Come sta Zapata?

“Non lo so, oggi volevo farlo giocare per qualche minuto, in quanto è tornato e si è allenato benissimo. Lui è guarito, ora deve solo tornare a giocare un po’ alla volta. Oggi era in panchina perché l’infortunio è passato, chiaramente deve ritrovare il ritmo partita che può ritrovare solo giocando. Non credo giovedì giocherà titolare”.

E’ andato il treno Champions?

“La classifica è quella, evidentemente non è la stagione giusta per andare in Champions. Però contro le big abbiamo sempre fatto bene”.

Come sta Djimsiti?

“Non credo che ci sarà contro il Lipsia, la spalla gli è uscita, ora vedremo come starà”.

Come ha visto Scalvini?

“Ha giocato una grande gara, non era facile contro il Napoli, già a Bologna aveva fatto bene e penso che davanti a lui ci sia una crescita esponenziale”.

Demiral?

“Demiral ha un piccolo problemino, è tornato dalla Turchia con qualche acciacco. Vedremo se ci sarà con il Lipsia”.

Il Lipsia la spaventa?

“Conosciamo bene la qualità del Lipsia, li abbiamo studiati, credo che ci giocheremo tutto in Germania, ma mi auguro che la squadra abbia fiducia per queste due gare”.

Chi vince lo Scudetto?

“Difficilissimo dirlo, c’è grande equilibrio, dipenderà dal rush finale, bisognerà capire chi avrà entusuasmo e condizione, molto dipenderà da queste due cose”.

Perché in casa avete così tante difficoltà?

“E’ evidente, la classifica parla. Globalmente in casa ci è mancato qualcosa, non avevamo il pubblico prima, ora l’ambiente è buono, e ci aiuterà a raggiungere ancora grandi traguardi”.

Sarà meno complicato andare in Champions puntando alla vittoria dell’Europa League?

“Sono circa 23 anni che una squadra non vince l’Europa League. La strada è più diretta perché ci saranno poche partite, per noi sarà un grande stimolo, ma alle volte qualcuno perde la misura. Per noi stare tra le prime 8 in Europa League è straordinario, poi se per un anno non giocheremo la Champions non è un problema, tante squadre la mancano da tanto tempo. Adesso non è che falliamo se non vinciamo l’Europa League, speriamo di eliminare un’altra tedesca dopo il Bayer Leverkusen”.