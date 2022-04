Anche Marten De Roon, dopo Gasperini, ha commentato la sconfitta odierna con queste parole. Le dichiarazioni a Dazn:

“Credo che siamo fuori dai primi quattro posti per andare in Champions, adesso i punti di distanza sono tanti. Nei primi 10 minuti abbiamo fatto una grande partita, dominando e creando tanto. Anche dopo il goal lo abbiamo fatto; ma se non segni e prendi 3 goal c’è poco da fare. La vittoria è meritata perché il Napoli ha fatto 3 goal”.

Sul Lipsia:

“Adesso dobbiamo reagire bene, con forza, non possiamo essere troppo delusi. Dobbiamo rialzarci, ed essere pronti per il Lipsia, una gara più tosta di questa. Giovedì dobbiamo giocare come oggi, ma dobbiamo segnare”.

Sul rientro di Zapata:

“Duvan è molto importante per noi, ci è mancato tantissimo. Lui tiene palla, fa i goal, dà fastidio ai difensori. E’ bello averlo recuperato ma allo stesso tempo dobbiamo stare attenti perché contro il Cagliari abbiamo forzato troppo“.