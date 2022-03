Mesto: “Napoli-Milan crocevia fondamentale! Ecco cosa è mancato agli azzurri”

Il noto ex calciatore del Napoli e non solo, Giandomenico Mesto, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dire la sua sul big match tra gli azzurri ed il Milan. Queste le sue parole: “La vittoria del Milan al Maradona risulterà determinante in vista della vittoria finale. I tre punti guadagnati questa domenica, mettono lo scudetto saldamente nelle mani della squadra di Pioli. La vittoria finale dipenderà solo ed esclusivamente da loro e da nessun altro!

Le cose si complicano parecchio invece per il Napoli. Senza gli scontri diretti a favore, la squadra di Spalletti dovrà fare ricorso a tutte le energie rimanenti per compiere un vero e proprio miracolo. La partita di domenica non è stata pessima ma il Milan ha avuto quella spinta in più dal punto di vista caratteriale. Quando il livello delle squadre è così vicino, sono solo i dettagli a fare una enorme differenza“.