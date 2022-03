Secondo quanto riportato dal portale TuttoUdinese, il Napoli – e non solo – sarebbe sulle tracce del terzino bianconero Destiny Udogie.

Infatti, gli azzurri starebbero seguendo il Nazionale U21 che sta facendo molto bene in questa stagione – particolarmente nell’ultimo periodo – e che potrà fare un salto di qualità la prossima stagione: infatti, su di lui, non ci sono solo gli azzurri, ma anche altre big come Juventus e Atalanta.