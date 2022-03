Cassano: “L’Inter deve avere paura di questo Napoli, vi spiego”

Il noto ex calciatore, Antonio Cassano, è intervenuto ai microfoni della Bobo TV per fare il punto sulla lotta scudetto ed il Napoli. Queste le sue parole: “Al momento la squadra di Spalletti è quella che mi fa godere di più! Lo stile di gioco proposto, la cattiveria e la determinazione proposta sono straordinari. L’Inter deve stare molto attento, da dicembre in poi il Napoli ha avuto molti più alti che bassi e mi hanno convinto molto più dei nerazzurri. Non so chi avrà la meglio ma sono sicuro che ci divertiremo“.