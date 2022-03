Come riporta Tuttomercatoweb, il Toronto sta cercando di anticipare i tempi per portare Domenico Criscito in Canada, secondo italiano dopo Insigne.

A differenza del trasferimento dell’attuale capitano del Napoli, però, quello dell’ormai ex Genoa potrebbe avvenire in maniera immediata: il calciatore – attualmente infortunato – potrebbe sbarcare proprio nel mese di marzo al Toronto, visto che il calciomercato per la MLS è ancora aperto.