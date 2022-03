Fiorentina-Juventus, il sindaco di Firenze: “Viviamo la partita con spirito sportivo, non andiamo oltre”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha pubblicato un post riguardo il match di domani tra Fiorentina e Juventus, invitando i tifosi alla sportività. Lo riporta Tuttomercatoweb.

“Non dimentichiamo che il calcio è pur sempre un gioco e dobbiamo viverlo davvero con spirito sportivo. E non dimentichiamo che abbiamo una terribile guerra in corso che purtroppo rende il clima delicato anche nello sport, come abbiamo visto già da alcune decisioni assunte nel mondo del calcio professionistico. Un po’ di sano agonismo va bene, benissimo rivolgerci agli avversari con l’ironia che ci contraddistingue e ci diverte, ma non andiamo oltre”.