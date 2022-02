Montervino: “Mertens peggiore in campo! Vi dico la mia sul suo rinnovo col Napoli”

L’ex centrocampista e capitano degli azzurri, Francesco Montervino, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per fare il punto sulla prestazione di Mertens contro il Cagliari. Queste le sue parole: “Mertens, a mio avviso, è stato indubbiamente il peggiore in campo! L’età inizia a farsi sentire, onestamente la prestazione contro il Cagliari è stata meno che mediocre. Il belga non può più essere il titolare in questo Napoli, il calo fisico c’è stato e ieri è stato più che evidente.

Ovviamente anche io vorrei che rinnovasse, se lo merita per tutto quello che ha dato a questa città, sia dentro che fuori dal campo. Non vedo perchè però si valuti l’ipotesi, giustissima, di prolungare il contratto dell’ex PSV e non a Insigne. Il capitano partenopeo, visto lo stato fisico in cui si trova, avrebbe potuto dare ancora tantissimo a questa maglia“.