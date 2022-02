Moggi: “Osimhen salva il Napoli! Ho una domanda per Spalletti, vi spiego”

L’ex dirigente di Juventus e non solo, Luciano Moggi, è intervenuto in una lunga intervista a Libero per fare il punto al termine dell’ultima giornata di Serie A. Queste le sue parole. “E’ stato il turno della grande riscossa delle squadre impegnate per la salvezza contro quelle che lottano per lo scudetto! Il Sassuolo domina a Milano, la Salernitana fa tremare il Milan ed un ottimo Cagliari pareggia col Napoli con più di qualche rimpianto.

I partenopei non riescono a sfruttare il passo falso delle milanesi e non solo. Un peccato vedere gli azzurri così in bambola per oltre 70 minuti di gioco. La squadra di Mazzarri ha espresso un ottimo calcio ed ha addirittura rischiato di infliggere al Napoli una lezione ben più pesante. Osimhen ha salvato letteralmente i partenopei! Qui nasce la mia domanda per Spalletti: possibile che il nigeriano era così malconcio da non riuscire a giocare la partita? Con l’ex Lille in campo, il Napoli è tutta un’altra storia“.