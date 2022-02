Schwoch: “Napoli attento al Venezia! Vi svelo chi potrà fare la differenza”

L’ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla prossima sfida che vedrà gli azzurri impegnati col Venezia. Queste le sue parole: “Il Napoli non deve fare l’errore di sottovalutare l’avversario. Deve scendere in campo con l’ambizione e la determinazione della grandi squadre. Penso che le sconfitte in casa con Empoli e Spezia siano servite da insegnamento agli uomini di Spalletti ed è per questo che mi aspetto una grande match.

Il Venezia attacca molto alti i portatori di palla e gioca in maniera molto offensiva! Per questo motivo, sono quasi convinto, che, in difesa, lasceranno molti spazi. Sarebbe perfetto per l’attacco del Napoli, soprattutto per Osimhen. Il nigeriano dovrebbe tornare ad essere titolare ed i numerosi spazi possono essere la situazione giusta per tornare anche al goal.