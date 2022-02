Il Barcellona è stato tra le squadre più attive in questa sessione di gennaio: tra poche settimane, affronteranno il Napoli in Europa League.

Alcuni degli acquisti più importanti sono stati quelli di Adama Traorè dal Wolverhampton e di Aubameyang dall’Arsenal, seppur non ancora ufficiale: il primo, di ritorno in Spagna, ha scelto il numero 11. Per l’ex Arsenal, come riporta Tuttomercatoweb, è pronta la numero 25.