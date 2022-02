Sacchi: “Napoli favorita per la Champions! Scudetto? L’Inter avanti ma occhio alle inseguitrici”

Il noto storico ex allenatore, Arrigo Sacchi, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport per dire la sua sulla ripresa del campionato dopo il mercato di riparazione. Queste le sue parole: “La lotta Champions, dopo il mercato, sarà ancora più elettrizzante dopo la sosta! L’Inter è molto avanti, così come il Napoli ed il Milan. I rossoneri sono quelli che rischiano di più al momento ma se riprendessero il giusto ritmo, saranno sicuramente tra gli avversari più temibili del campionato. Sono sicuro che il quarto posto verrà conteso da Juventus ed Atalanta fino all’ultima giornata!

Scudetto? L’Inter è la squadra da battere ma occhio agli impegni. La squadra di Inzaghi dovrà affrontare Milan, Liverpool e Napoli a pochissime giornate di distanza. Se dovesse poi fare il miracolo e superare Klopp agli ottavi, gli impegni europei si protrarranno notevolmente diventando sempre più complicati“.