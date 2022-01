Nicolò Schira, noto giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per parlare di Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Napoli non ha intenzione di effettuare operazioni a titolo definitivo, ma soltanto in prestito e per giocatori utili nell’immediato. Tagliafico in questo senso può essere un occasione ma avendo 30 anni non ci si può investire a lungo termine. Parisi invece è un obiettivo per l’estate”.

“Cessioni? Tutto tace per Fabian Ruiz, la trattativa per il rinnovo è ferma da mesi e questo mi preoccupa. Con questa situazione il Napoli può pensare di lasciarlo partire in estate qualora arrivi un’offerta importante. Mertens invece vuole restare ma è necessario che si riduca lo stipendio. La sua dovrà essere una scelta di vita perchè 5.5 milioni non potrebbe più guadagnarli. Ospina sta riflettendo sul suo futuro perchè ci sono delle proposte per lui; Ancelotti lo vuole al Real Madrid e in Arabia Saudita gli offrono cifre alte. Molto dipenderà anche da Meret: se resta il colombiano, potrebbe essere lui a partire”.

“Bezos-Napoli? L’interesse può starci, dobbiamo vedere se e come si evolverà. De Laurentiis ha sempre mantenuto il Napoli ad alti livelli, ma con un colosso come Amazon ci sarebbero investimenti di livello mondiale”.