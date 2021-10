Varriale: “Il Napoli sale sull’ottovolante! Su Spalletti ed Osimhen dico questo”

Il giornalista di Rai Sport, Enrico Varriale, attraverso il suo account twitter ha detto la sua sulla partita che ha visto il Napoli conquistare l’ottava vittoria consecutiva ai danni del Torino di Ivan Juric. Queste le sue parole: “Il Napoli sale sull’ottovolante grazie ad Osimhen e Spalletti su tutti! Il tecnico di Corialdo è stato eccezionale non solo nella gestione della partita che gli ha permesso di eguagliare il record di Sarri ma soprattutto per sollevare il morale di Insigne dopo il rigore sbagliato. La prestazione del capitano del Napoli non è stata comunque brillante ma il tecnico è riuscito a limitare i danni.

Non ci sono ancora appellativi giusti per Osimhen, grazie a lui gli azzurri volano in testa alla classifica”.