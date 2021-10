Il Mattino – “La scelta di Spalletti su Ospina ha avuto la meglio…”

L’edizione odierna de Il Mattino, si sofferma su Luciano Spalletti e sulla sua sorprendente decisione di schierare Ospina dal 1′, in occasione del match di ieri contro il Torino.

Sebbene la scelta sembrava essere ricaduta su Alex Meret, il tecnico partenopeo ha preferito optare per il portiere colombiano, a prescindere dal suo rientro come ultimo uomo nel gruppo squadra, in seguito alla convocazione in Nazionale.

Una decisione presa con rischio da parte di Spalletti che, però, ha avuto la meglio. Basti pensare all’incredibile parata di Ospina su Brekalo.

Un miracolo quello del primo difensore azzurro, che ha salvato il risultato ottenuto dal Napoli per portare a casa la vittoria.