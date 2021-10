Colantuono: “La Serie A è il campionato più equilibrato! Vi dico la mia sul Napoli”

Il noto allenatore, Stefano Colantuono, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per dire la sua sul campionato. Queste le sue parole: “Le previsioni che abbiamo fatto in estate si stanno confermando! Alle sette sorelle abbiamo aggiunto la Fiorentina che esprime una grande idea di gioco. Bisognerà vedere come gestiranno la grana Vlahovic. La Juventus è nettamente più dietro rispetto alle altre. Allegri però è uno dei migliori allenatori in circolazione e, sicuramente, saprà riprendersi più avanti.

Napoli? La squadra di Spalletti non è di certo una novità. Dopo due anni un po’ bui sono tornati in vetta alla classifica. Non so se ci rimarranno ma gli azzurri sono tra le squadre che può giocarsela fino in fondo per la conquista del titolo. Occhio anche al Milan, Pioli gioca un gran calcio“.