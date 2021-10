L’ex difensore del Milan Franco Baresi ha ricordato a Roma, durante la presentazione del suo nuovo libro, le sfide contro il Napoli di Maradona. A riportare le parole, MilanNews.it:

“Maradona? È stato un grandissimo, quando ci incontravamo erano sempre partite molto belle. In quegli anni il Milan e il Napoli lottavano per lo scudetto, per noi incontrarli era uno stimolo enorme, ci caricava. Maradona ci ha fatto qualche gol, è stato straordinario e non dimenticherò mai i duelli con lui”.