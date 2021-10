Fiorentina, Dabo: “Sono disgustato, gente del genere non può entrare allo stadio! Koulibaly? Sul senegalese dico questo”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Bryan Dabo, è intervenuto in una lunga intervista al quotidiano La Nazione, per dire la sua sugli ultimi episodi di razzismo verificatisi in occasione del match col Napoli. Queste le sue parole: “Sono convinto che sia una casualità, Firenze non è una città razzista! Ci ho vissuto con piacere nelle mie due stagioni. Sono sicuro che la colpa sia di un gruppo di persone che non possono essere definiti tifosi. Gente così non può avere nulla a che fare con il calcio. Vanno immediatamente rintracciati e allontanati da qualsiasi impianto sportivo per almeno 40 anni. Come si fa a dire quelle cose a Koulibaly?

Ho conosciuto il difensore del Napoli personalmente ed è una persona fantastica! Quasi un fratello per me, sempre disponibile e pronto ad aiutare il prossimo. Per lui non importano il colore della pelle o la religione, sarà sempre disponibile verso chi ne ha bisogno. Le offese verso di lui mi fanno ancora più male, è un uomo d’altri tempi e andrebbe rispettato da tutto il mondo dello sport“.