VIDEO – La SSC Napoli celebra Luciano Spalletti per la vittoria del premio come miglior allenatore del mese!

Luciano Spalletti, nella scorsa settimana, è stato eletto dalla Serie A come miglior allenatore del mese di settembre. Il tecnico di Certaldo, ancora imbattuto in campionato, è a punteggio pieno in campionato. Ancora una prova di forza in casa della Fiorentina nell’ultimo match! Partita molto ostica portata a casa grazie ad un grande spirito di sacrificio ed uno schema che ha funzionato alla perfezione su palla inattiva.

La SSC Napoli si gode il suo condottiero e, sui social, con un video ha voluto rendergli omaggio per la vittoria del premio. Di seguito il post in questione: