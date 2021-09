Fortunato: “Il Napoli esprime il miglior calcio insieme al Milan”

Il prossimo turno di Seria A, vedrà il match tra Napoli-Cagliari, in programma domenica sera, Cagliari ricordiamo guidata dal neo tecnico Mazzarri squadra che Enzo fortunato ex team manager dei sardi, conosce bene, così ne ha parlato ai microfoni di Radio Marte:

“Ho lavorato nel Cagliari e sono stato molto bene – ha spiegato a Radio Marte – ma sono stato sempre tifoso del Napoli e lo porto sempre nel cuore. Onestamente non c’è storia domenica: il Napoli in questo momento esprime il miglior calcio insieme al Milan. Mi spiace per il Cagliari, poi Mazzarri è appena arrivato e non ha la bacchetta magica. Domenica scorsa con la Lazio poteva anche vincere. Negli scontri diretti ha preso un punto e la situazione è difficile. Giulini? L’ho visto al Forte Village e gli ho detto che non doveva mandare via l’allenatore dopo 3 partite, non mi ha risposto”.