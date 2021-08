Renica: “Il Napoli deve porsi alti obiettivi! Spalletti sbaglia quando dice questo”

Alessandro Renica, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, del mercato e delle ultime in casa Napoli:

“Amrabat? A Verona ha fatto bene. Purtroppo l’infortunio ha limitato le sue possibilità, nell’avventura con la Fiorentina. Spalletti sbaglia quando dice che il Napoli sta bene così, perchè arriveranno le assenze e le fatiche, facendo poi riemergere antichi problemi. La rosa va ultimata, perchè poi, al primo problema, si darà la colpa all’allenatore.

Juan Jesus? Non so se sia stato un guadagno per il Napoli, prenderlo al posto di Maksimovic, lo dirà il campo questo. Sicuramente la società avrà accontentato Spalletti, che già lo conosceva. Quando parliamo del Napoli, parliamo di una squadra che si deve porre alti obiettivi. Deve ripartire dal girone di ritorno dello scorso anno. Ci aspettiamo molto da Spalletti, perchè è un allenatore esperto e ha una rosa che ha giocato alla pari dell’Inter”.