Marchetti: “Pjanic non ci risulta! Questa la situazione del rinnovo di Insigne”

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live, parlando del mercato del Napoli:

“Qualcosa c’è. Per quanto riguarda il centrocampista, se ci sono le condizioni, arriverà. Sulla questione Pjanic non ci risulta. Amrabat? Pista valida per il Napoli, anche se c’è l’Atalanta e Spalletti è comunque soddisfatto di Lobotka. Il mercato degli azzurri è difficile, perchè si ipotizzavano partenze, ma non ci sono state offerte concrete. Mancano ancora alcuni giorni alla chiusura del mercato e vedremo se ci sono occasioni che potrà sfruttare il Napoli.

Rinnovo Insigne? Il Napoli e l’entourage del giocatore non si sono parlati. Nonostante l’arrivo di De Laurentiis a Castel di Sangro, non c’è stato un confronto diretto con Insigne e, con il suo procuratore, c’è stato sono un incontro breve. In questo momento il rinnovo è molto indietro, però ora la priorità è quella di rendere la rosa di Spalletti più equilibrata”.