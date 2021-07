Colantuono: “Spalletti allenatore top! Koulibaly incedibile e sul futuro di Insigne…”

Stefano Colantuono, allenatore, ha parlato ai microfoni di 1Station Radio, nel corso della trasmissione “Il Sogno Nel Cuore”:

“Valzer di panchine in Serie A? Si sono rinforzate un po’ tutte, ogni club ha preso un allenatore importante. Il ritorno di Allegri sarà un punto di forza per la Juventus. Mourinho e Sarri infiammeranno il derby di Roma, già di per sé molto sentito. Tanti ottimi tecnici per poter regalare spettacolo. Dispiace per l’assenza di Conte. Spalletti? Un top allenatore a livello europeo, ADL non avrebbe potuto scegliere meglio. Quando allenavo l’Atalanta e lui era alla prima esperienza a Roma, andai a Trigoria per seguire i suoi allenamenti. Il materiale che ha a disposizione a Napoli si sposa perfettamente con la sua idea calcistica. Conoscendolo, l’incedibile è Koulibaly. Con qualche rinforzo potrebbe lottare per le primissime posizioni. Il Napoli può prescindere da Insigne? È un tassello fondamentale e determinante per le sorti degli azzurri, quindi no”.