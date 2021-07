Bagni: “Dicevano che Osimhen era il nuovo Vargas. Su Emerson…”

Salvatore Bagni, ex calciatore ed attuale dirigente, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte:

“Dicevano che con Osimhen il Napoli avesse preso un altro Vargas, ora anche Spalletti sta capendo che ha tutte le qualità per poter esplodere. Bisognava dargli tempo, può diventare da top 5 squadre in Europa. Emerson? Difficilmente può arrivare se il Chelsea non riduce le pretese. Se il presidente ha detto che bisogna ridurre il monte ingaggi e poi prendi un giocatore che guadagna 4 milioni l’anno, Insigne poi avrebbe ragione a chiedere certe cifre”.