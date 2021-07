Sky – Non solo Mario Rui, nuovo obiettivo per il Galatasaray: le ultime

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato di Sky Sport su twitter, Fabrizio Romano, il Galatasaray potrebbe aver abbandonato definitivamente la pista Mario Rui. Il club turco preferiva la formula del prestito, il Napoli della cessione ed è per questo che, fino a questo momento, non si è ancora trovato un accordo. Il Galatasaray adesso pensa al macedone Alioski. Il terzino sinistro, classe ’92, è al momento svincolato dopo essersi liberato dal Leeds ed è per questo che, al momento, ha superato Mario Rui nelle scelte del Galtasaray. Di seguito il post in questione:

Galatasaray are set to complete the agreement with Gianni Alioski to sign former Leeds fullback as free agent. 🇹🇷 #Galatasaray #LUFC



Deal at final stages for Alioski to Gala after talks collapsed with Patrick van Aanholt – no agreement on personal terms with the Dutch LB.