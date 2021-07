Giorgio Ciaschini, allenatore ed ex vice di Carlo Ancelotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione su 1 Station Radio, parlando, tra le cose, di Koulibaly e Fabian Ruiz:

“Se possono interessare Koulibaly e Fabian Ruiz ad Ancelotti? Kalidou con Varane formerebbe una coppia importante, il difensore non si discute. Fabian è un giocatore di qualità, ma al Real sarebbe un comprimario per via della presenza di numerosi giocatori di livello a centrocampo”.