Venerato: “Insigne? C’è l’interesse del Barcellona: la situazione”

Ciro Venerato, esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del futuro di Lorenzo Insigne in ottica rinnovo. Di seguito le parole rilasciate dal giornalista alla radio ufficiale azzurra: “Insigne al Barcellona? Sappiamo l’economia della squadra spagnola in questi momenti e l’ingaggio di Insigne non è quello degli altri giocatori acquistati come Depay e Aguero. Il club potrebbe interessarsi al capitano azzurro solo in caso di qualche cessione di esubero dall’ingaggio alto. Settimana prossima potrebbe esserci un incontro del Barcellona con l’agente di Lorenzo, i blaugrana seguono con attenzione la situazione del numero 24”.