Carlo Alvino, giornalista, ha parlato della situazione Insigne ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“La cattiva informazione sta surriscaldando l’ambiente inutilmente. Il Napoli non ha mai fatto un’offerta al ribasso ad Insigne e da parte del calciatore, insieme al suo entourage, non c’è mai stata una richiesta di aumento plurimilionaria. Ora c’è la finale da disputare e, dopo l’Europeo, come da accordo tra società e calciatore, ci sarà l’incontro per discutere del rinnovo”.