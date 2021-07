La nazionale italiana, guidata da Roberto Mancini, si avvicina alla finale di Euro2020, che verrà disputata domenica 11 luglio, a Wembley.

Come rivela la redazione di Sky Sport, questo è il programma degli azzurri, in vista del match:

“Quella di sabato sarà la giornata della vigilia per l’Italia che tornerà a Londra, dove ha già giocato l’ottavo di finale vinto contro l’Austria e la semifinale in cui ha trionfato ai rigori con la Spagna.

Domattina è prevista la partenza con il volo da Firenze, poi nel pomeriggio le dichiarazioni in arrivo dal The Lodge, il nuovo centro sportivo del Tottenham. Alle 18 è in programma poi l’allenamento di rifinitura in terra inglese che scioglierà anche gli ultimi dubbi, confermando o meno le scelte del ct Roberto Mancini.

Domenica sarà il giorno della finalissima, in programma a Wembley alle 20 locali (le 21 italiane). La Nazionale di Roberto Mancini qui affronterà l’Inghilterra nella partita che mette in palio il titolo di Euro 2020. A prescindere dall’esito, lunedì farà rientro in Italia, con un volo in partenza da Londra Luton e diretto a Roma Fiumicino”.