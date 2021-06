Vista la difficoltà di concludere con Italiano, la Fiorentina si guarda intorno e cerca altri profili, che potrebbero sedere sulla panchina la prossima stagione. Secondo quanto rivela la redazione di Tutto Mercato Web, uno dei nomi sulla lista del club viola è quello di Rafa Benitez:

“Tra i nomi in lizza per la panchina della Fiorentina si conta anche quello di Rafael Benitez. Secondo quanto raccolto da TMW attraverso finti vicinissime al tecnico spagnolo, per l’ex Napoli e Inter si sono mosse vari club di Serie A, Fiorentina compresa. Tuttavia, Benitez starebbe mantenendo la Premier League come ipotesi preferenziale per il proprio futuro.

La firma con l’Everton, come scrivono anche oggi i tabloid inglesi, è non a caso sempre più vicina”.