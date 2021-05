Il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul prossimo ritiro degli azzurri. Le sue parole: “Stiamo aspettando di capire quale sarà l’arco di tempo per ospitare la squadra a Castel di Sangro. Molto dipenderà anche dagli esiti dei campionati europei, quindi per ora non abbiamo date da confermare”.