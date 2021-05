L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la 38° giornata di Serie A

La Serie A volge al termine in questo weekend, tra squadre che hanno già centrato i propri obiettivi e altre che, invece, si giocano ancora tutto. Questa situazione coinvolge anche, in maniera analoga, il mondo del fantacalcio: ecco quindi i nostri consigli per l’ultima giornata della Serie A 2020/21.

PORTIERI

Meret – Il Napoli ha bisogno di tre punti per centrare la Champions League, il Verona invece è già salvo e ha poco da chiedere in quest’ultima giornata. Negli azzurri, spazio ancora a Meret che viene da soli 3 gol subiti nelle ultime 5.

Terracciano – Il portiere della viola troverà ancora spazio vista la squalifica di Dragowski: viene da un rigore parato contro il Napoli e può chiudere in bellezza il campionato contro il Crotone.

Audero – In Sampdoria-Parma, entrambe le squadre non hanno più obbiettivi: il Parma è già retrocesso, la Sampdoria è tranquilla ma Ranieri ci tiene a lasciare i blucerchiati centrando i 52 punti. Affidarsi ad Audero (che è in vantaggio), è un’ottima scelta.

DIFENSORI

Yoshida – Il difensore della Sampdoria viene da un 7 in pagella, ottimo momento per uno dei difensori low cost che hanno stupito di più in questo campionato. Contro il Parma, si può schierare ancora.

Karsdorp – In Spezia-Roma i giallorossi vogliono chiudere con una vittoria il campionato, contro lo Spezia già salvo: la squadra di Italiano concede qualcosa e Karsdorp è una continua minaccia per gli avversari, si può schierare.

Biraghi – Il terzino della Fiorentina giocherà contro il Crotone che, anch’esso, concede molto soprattutto sulle fasce: promosso quindi Biraghi che può portare un ultimo bonus.

D’Ambrosio – Il jolly nerazzurro tonerà titolare anche contro l’Udinese, per chiudere al meglio un campionato stratosferico dei ragazzi di Conte: il terzino napoletano è sempre un’incognita, perché potrebbe colpire da un momento all’altro. Sempre pericoloso, da schierare.

De Ligt – Per una Juventus che deve assolutamente vincere, ci vuole la migliore difesa: fiducia quindi a De Ligt, tra i protagonisti della vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta.

CENTROCAMPISTI

CHIESA – Contro il Bologna per agguantare la Champions. Dopo la rete decisiva in Coppa Italia per Federico Chiesa ora l’obiettivo è la qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie, per concludere una stagione a dir poco stupefacente. Da schierare assolutamente.

NANDEZ – Una salvezza conquistata e una stagione che lo consacra. Nandez già lo conoscevamo ma questa stagione per i Casteddu è stato determinante. Per l’ultima di campionato inevitabile schierarlo.

MALINOVSYI – Quando gioca le difese cadono come birilli al tocco della palla, da subentrato è altrettanto decisivo, l’asso nella manica di Gasperini si chiama Ruslan Malinovskyi. Dopo il gol in Coppa Italia, purtroppo sfumata, ora il talentino ucraino se la dovrà vedere con il Milan in un incontro che si prospetta ricco di agonismo. Di fatti i rossoneri e nero azzurri si giocano l’accesso in Champions e il quarto posto. Da schierare!

BONAVENTURA – Una stagione di alti e bassi per Jack Bonaventura e per la sua Fiorentina, ora però all’orizzonte c’è il Crotone già retrocesso, e finire bene questo campionato potrebbe essere un buon modo di auspicare ad una buona stagione il prossimo anno.

POLITANO – Tutto pronto al Maradona, si scende in campo e con il numero 21 c’è Politano o Poligol per i fantallenatori più affezionati. Contro i mastini di Juric l’unico obiettivo è fare gol, e di questo Matteo Politano ne è un intenditore, per portare il suo Napoli in Champions e terminare nel migliore dei modi una stagione per mille versi complessa.

ATTACCANTI

BELOTTI – Il Torino riesce a raggiungere la salvezza nel turno recuperato contro la Lazio in settimana! Adesso i granata affrontano il Benevento nell’ultima di campionato. Sanniti stravolti dalla retrocessione dopo il grande girone d’andata, per il Torino c’è l’occasione di chiudere con una vittoria. Spazio dunque al “gallo” Belotti che vorrà mettersi in mostra prima dell’inizio dell’Europeo.

INSIGNE – Napoli ad un passo dal ritorno in Champions League e se questo diverrà possibile molto è sicuramente dipeso da Lorenzo Insigne! Il capitano partenopeo ha trascinato i suoi alla vittoria in più di una occasione, ci proverà anche contro il Verona, ultimo scoglio prima di tornare nell’Europa che conta. Impossibile da lasciar fuori!

REBIC – Dopo la prima parte di stagione stellare, il Milan ha perso sempre più colpi. I rosso neri adesso rischiano di tornare in Europa League se non dovessero riuscire a battere l’Atalanta nell’ultimo match della stagione. Pioli avrà sicuramente spronato i suoi ragazzi ed è per questo che consigliamo Ante Rebic, il croato guiderà l’attacco milanese alla conquista della Champions League.

SIMEONE – Croce e delizia di tantissimi fantallenatori nel corso degli anni, il “Cholito” Simeone sta per chiudere un’altra mediocre stagione. Contro il Genoa, sua ex squadra, però Semplici potrebbe decidere di schierarlo per la prima volta da titolare dal suo arrivo. Il ballottaggio con Pavoletti resta serrato quindi attendete le formazioni ufficiali prima di schierare l’argentino.

QUAGLIARELLA – L’instancabile bomber di Castellamare di Stabia torna titolare nell’ultimo match che vedrà i blucerchiati sfidare il Parma. Da schierare assolutamente dato che è, come al solito, il rigorista della squadra di Ranieri e, proprio dal dischetto, contro l’Udinese ha deciso il match la settimana scorsa.

TOP 11