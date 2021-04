Inter, Conte: “Il Napoli è una delle migliori rose della Serie A e su Gattuso…”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del big match tra Napoli-Inter, che si disputerà domenica sera al Maradona.

Ecco quanto dichiarato: “Che partita si aspetta contro il Napoli? E’ una gara impegnativa, ho sempre messo il Napoli tra le prime 2-3 squadre in grado di competere per lo scudetto perché ha una rosa forte e un allenatore bravissimo. Cosa pensa della situazione Gattuso ? Il Napoli ha una rosa importante, una delle più attrezzate del campionato. A inizio stagione per me era candidata al titolo. Gattuso sta facendo molto bene, è un bravissimo allenatore, ma sappiamo tutti noi come funzionano le cose nel calcio italiano. Anche per me è stato un anno particolare, ma sappiamo che il tecnico è la persona più soggetta a critiche e a situazioni poco piacevoli. L’allenatore è il ruolo più difficile da fare, c’è da soffrire e serve tanta, tantissima passione. Noi lo sappiamo, anche Gattuso: se vinci sei il più bravo, ma a volte non basta comunque. La passione per il calcio ci fa andare oltre alle critiche e ai giudizi che a volte non sono giusti. Il percorso di Lukaku, è cresciuto tantissimo con lei: cosa gli consiglia per affrontare Koulibaly? Stiamo parlando di un difensore tra i due-tre più forti al mondo, lo avrei voluto al Chelsea ed è anche migliorato. Romelu lo conosce molto bene, è cresciuto e sarà sicuramente un bel duello. Per mettere in difficoltà un singolo giocatore o un reparto bisognerà lavorare di squadra con movimenti e soluzioni in partita che abbiamo provato in allenamento”.