Altobelli: “Il Napoli se avesse preso un calciatore in particolare avrebbe avuto possibilità di vincere il campionato”

Alessandro Spillo Altobelli, ex calciatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino in vista di Napoli-Inter, in programma domenica sera al Maradona.

Ecco quanto affermato: “Osimhen è stato l’investimento più oneroso del mercato estivo a dimostrazione del fatto che il Napoli volesse puntarci forte. Credo che sia mancato tantissimo a Gattuso. Resto comunque dell’idea che se il Napoli avesse preso Icardi, quello che conoscevamo noi da 25 gol a campioanto, sarebbe stato fisso in Champions e avrebbe avuto possibilità per lo scudetto”.